台灣優質企業賺聰明錢，成果愈來愈明確！CRIF中華徵信所15日公布「2021版台灣大型企業排名TOP5000」調查結果顯示，5000大企業營收總額較去年微幅衰退1.70％，稅後純益總額卻大幅成長20.03％，並寫下3兆3193億元的歷史新高，而且總體純益率高達9％也同步創下1999年以來新高！

CRIF中華徵信所總經理郭曉薇表示，台灣產業價值在全球疫情期間「被看見」了，2020年全球爆發疫情而封城、跨國工廠停擺，供應鏈面臨斷鏈危機，台灣產業在全球供應鏈中的重要性與價值因此全面提升，可說是全球最禁得起疫情考驗的產業。

從產業營收成長的角度看台灣企業TOP5000，調研團隊指出，20200年入榜的179個產業中，有97個產業營收成長，較2019年的103個產業成長減少6個產業，但營收成長達兩位數的產業，則由2019年的26個產業，大幅增加至39個產業。同時，在營收總額達1000億元以上的產業有65個產業，且其中有11個產業的產業營收總額成長達兩位數，遠強於2019年的5個產業，反映出台灣優質企業整體營收表現的內涵，比2019年要更健康。

就5000大企業的稅後純益率來看，CRIF中華徵信所總編輯劉任指出，2020年高達9％，創下1999年以來新高，「對台灣大型企業當前發展，這是非常重要的訊號」，顯示大型企業自美中貿易戰中轉型，把大陸市場和中國＋N市場各別不同經營、找到不同的利基點，而台灣5000大企業在兩強之間都是「核心供應鏈」，中國大陸倚賴台灣技術和台灣供應鏈的重要性更為提升。其中，前100大的超大型台灣企業也因在美中之間的供應鏈左右逢源，2020年獲利創新高，大幅成長22.14％。