為幫助口腔癌病友有個基本尊嚴的生活，陽光基金會現正籌募「口腔癌病友服務計畫」經費。（陽光基金會提供／林良齊台北傳真）

曾患口腔癌四期的鄭永裴，單身獨居，六年來歷經九次重建手術，從第一次皮瓣重建失敗後，長達一年多右頰患部外露可見舌頭、到近年取胸大肌連結臉頰養皮重建，獨自面對病痛、住院及開刀，無人可商量與分擔，直到陽光基金會社工接觸鄭永裴後，每每去醫院探望，大哥都再三感謝陽光關心和醫護人員照顧，提供營養品等讓大哥能夠安心度日。

鄭永裴也從足不出戶，到逐漸變得開朗，願意出門來陽光復健、參加口友團體活動、拉下口罩一起共餐、甚至參加路跑活動；疫情期間病友團體無法群聚，每周固定的聚會和復健轉為社工、治療師密集電訪關懷、及居家視訊復健，持續陪伴大哥穩定心情、並維持復健腳步，「很想去陽光。」是他2個月以來的期望。

陽光基金會每年關懷服務逾1500名因口腔癌致顏面損傷患者，陪伴他們渡過有苦說不出的人生窘境，讓這群曾擔負台灣基層建設的藍領英雄也能有個安心傾吐心聲的所在，幫助口腔癌病友們改善生活品質、戰勝病痛，重拾有基本尊嚴的生活。

陽光基金會服務的口腔癌病友6成以上為第三、四期癌症患者，手術切除病灶後常會造成顏面缺損，並影響吞嚥、說話等功能，口癌患者9成為男性，多數為做工的人從事藍領工作，一旦罹癌術後生活陷入多重困難。

為幫助口腔癌病友有個基本尊嚴的生活，陽光基金會現正籌募「口腔癌病友服務計畫」經費，透過社工、治療師、護理師等專業團隊，幫助病友在營養、經濟、復健、心理等方面獲得支持，捐款可洽陽光基金會官網。