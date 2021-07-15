新冠疫情衝擊民眾生活，如何防疫並同時兼顧正常生活是你我面對的新課題。家樂福與昕諾飛（Signify）旗下品牌飛利浦照明紫外線UV-C消毒燈具共同合作，打造萬華區桂林、大理超市2店成為台灣首家24小時紫外線UVC滅菌賣場，運用紫外燈科技全天候「雙重清消」賣場入口區域，讓細菌、病毒無所遁形，為民眾及工作夥伴創造安心、安全的購物及工作環境。

家樂福這次導入國外醫院殺菌使用同等級紫外線UV-C燈，超前部屬24小時滅菌賣場，示範店選擇位在疫情熱區的桂林、大理超市兩店，分別選用飛利浦吸頂式紫外線UV-C殺菌燈及飛利浦壁掛式紫外線UV-C空氣殺菌燈，裝設地點選在入口處及消費者停留時間較長的結帳區，殺菌燈皆採用特殊光學器件和百葉窗形遮光罩，讓紫外線UV-C僅在上層空間內輻照，特殊波長的紫外線UV-C不會產生臭氧影響人體，再透過上下空氣循環對流的方式，對室內空氣進行全面性的病毒清消。

家樂福發言人蘇小真表示，防疫成為新常態已經是賣場不可逃避的挑戰，為了能夠讓民眾安心購物、夥伴放心工作，更全面的防護是家樂福持續思考的，這次於桂林、大理超市做為示範店導入「雙重清消」概念，除了酒精定期殺菌、再加上飛利浦紫外線UV-C清消，創造對大家更安全的購物場域，未來也評估擴大可能性。

昕諾飛台灣總經理暨全球副總裁余泳濤表示，紫外線UV-C不僅可以用於空氣消毒，也應用於空間及物體表面消毒。以賣場應用為例，為了確保病菌不在物品表面殘留，也可使用紫外線UV-C消毒櫃為包材及共用器具進行消毒。紫外線UV-C光源最短僅數秒即可破壞細菌病毒DNA或RNA複製，有效去活化，減少商品上的病菌，讓消費者於收到商品時可以更安心。

除了讓民眾安心於賣場購物，家樂福也領先量販通路，推出飛利浦桌上型紫外線UV-C殺菌燈，讓民眾也能將紫外線UV-C殺菌燈帶回家，昕諾飛研究團隊使用每平方釐米5毫焦耳（mJ/cm2）的輻射劑量（輻射時間6秒），短短幾分鐘就能完成物體表面殺菌，成功滅活99%的新冠病毒（COVID-19），家樂福首發僅限量150台於桂林、蘆洲、北投、板橋、中和、經國、青海、彰化、鼎山、屏東店開賣。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，近日以來確診人數已降至維持在兩位數，顯示國內整體情勢相對穩定，並且往好的方向發展，防疫新生活已成為上班族的日常，隨著疫苗施打率的提高，可望在不久的將來，就能達成降級解封目標。