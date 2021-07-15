彰化預約施打疫苗31萬人，率全國之先推出依出生月分流接種。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

公費疫苗預約平台，彰化縣累計31萬5006人登記，完成第二輪登記達5萬4280人。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣連續4天零確診，公費疫苗預約平台，累計31萬5006人登記，完成第二輪登記達5萬4280人，16日開始施打，為防止接種擁擠，彰化縣衛生局率全國之先，推出按出生月分來分流，1-3月預約時段10-20分到，4-6月20-30分到，7-9月30-40分到，10-12月40-50分到。

彰化縣長王惠美表示，疫情從5月中旬至今已約兩個月，感謝一起配合，能在短時間內將疫情穩定下來，彰化縣65以上長者22萬2944人，已經接種14萬890人，接種率達63.20％，也再次呼籲65歲以下慢性病患和同住家屬，高風險機構或職場工作人員提早預約登記疫苗施打。

王惠美表示，COVID-19公費疫苗預約平台意願登記，彰化縣共有31萬5006名登記，選擇AZ疫苗，或是AZ或莫德納疫苗都可以共12萬8213名，佔41％，只選擇莫德納疫苗18萬6793名，佔59％。

王惠美表示，彰化縣有709便利超商和藥局，可以實體預約疫苗施打，尤其，彰化縣首創號召279社區藥局的藥師協助，累計已經協助3000人完成預約。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣第二輪預約制達5萬4280人，彰化縣每天施打量能可以達到1萬2000劑，開放215處接種站、規畫1601場次，包含日夜診181診次，假日接種的場次也增開，方便上班族民眾預約施打。

葉彥伯指出，通知預約都是整點，考慮到大型接種站，時段內受理預約可能多達200人，為了減少群聚等候，彰化縣接種站也採用創新的分流機制，請盡量依照出生月份配合分流，下半年度出生的，後半小時到，這樣大家都不用花太多時間等待，也避免擁擠。