北北基桃包含公車司機、市場攤商以及保母等，屬於造冊接種疫苗對象，但若超過時間還未接種，中央流行疫情指揮中心陳時中表示，已經有開專案時間，若逾時未接種，就要回到唐鳳預約系統；但中部地方政府如台中的保母、攤商也有疫苗接種需求，盼也能造冊，陳時中則表示，需先視主系統運作情況，除非疫情有變化而有需求，中央就會來協助疫苗。

目前第七類接種對象中，北北基桃的公車司機、市場攤商因為經常與人群接觸，分別由交通部、經濟部造冊接種疫苗，雙北的保母也能接種。但目前地方政府希望，台中等中部地區的攤商、保母也陸續有接種疫苗需求，盼也可列為優先對象，希望中央協助提供疫苗數量。

對此陳時中表示，目前要先看看預約系統的運作，了解有保母要開始上班，確實有這樣打疫苗的思考，但還是要先視主系統先運作順暢，除非有疫情時，才會有相關支援，「當然是不希望有突發疫情」。

另外，陳時中提醒，造冊對象都有給予一定時間內的接種時段，若超過時間還未完成接種，就要回到預約系統重新預約，「疫苗無法等人」。