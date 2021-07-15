高雄15日再傳施打完莫德納疫苗後死亡的案例，65歲的蔡姓男子，15日上午接種完疫苗後，下午卻在家中突然倒地，家屬緊急將他送醫後不治，這也是高雄第二起施打完莫德納疫苗的死亡案例，目前衛生局正在進一步調查，死因是否與疫苗有關，仍待釐清。

據了解，蔡姓男子15日上午在高雄展覽館打疫苗，隨後到工作地上班，晚上下班回家後，在脫衣服的過程中，忽然昏倒、意識不清，家屬見狀緊急撥打119尋求協助，蔡男在6時15分被送到阮綜合醫院的急診搶救，卻不幸在7時11分宣布急救無效，仍然回天乏術。

據悉，蔡姓男子的妻子是外籍配偶，她稱蔡男平時很少就醫，也沒有特殊的運動嗜好，身材適中、沒有肥胖的狀況，但最近爬樓梯時會很喘，蔡男在到院前就已失去生命跡象。

高市府衛生局表示，蔡男有慢性病史，於15日上午接種疫苗後，無特別不適反應，於下午5時許在家中摔倒，經救護車緊急送醫後宣告不治，將全力協助家屬後事及相關救濟，並進一步釐清真相，死因是否與施打疫苗相關，將向中央疫苗接種嚴重不良反應事件通報。

高雄出現首例接種莫德納疫苗後死亡的案例，是70多歲老翁在7月2日下午一接種疫苗後，半小時內意識不清，緊急送醫急救不治，該名老翁有中風及糖尿病病史，醫師評估未有過敏史及相關疫苗接種風險，現場依照老翁及家屬意願施打疫苗，沒想到，接種疫苗後就在休息區意識不清，經緊急送醫急救後，當日不幸身亡。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。