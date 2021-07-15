1922平台開放民眾上網登記、預約疫苗，由於之前施打疫苗後猝死案頻傳，再加上嚴重不良反應，到底AZ、莫德納、BNT該打哪種疫苗最好，讓不少民眾相當苦惱。面對眾多詢問，醫師林靜儀用一句話總結，現在絕對沒有人可以告訴你哪一支疫苗最好，只能確定，沒有打疫苗如果了感染COVID-19非常不好。

林靜儀今(15)日在臉書指出，台灣從去年底開始訂疫苗，等到了疫苗後，國內又開始出現一堆挑剔「太貴」、「不好」、「會打死人」、「為什麼不給我別的」…等種種聲音。她說關於疫苗的各種錯誤消息，已經有點不想再幫忙闢謠，她認為在災難之時，還不能訓練自己有正確的判斷力、結交資訊可信的朋友，那傷害也該自己承擔。

林靜儀建議不妨去疾病管制署網站，上面對於台灣目前已經在接種、簽約已買到的疫苗，都有清楚的資料說明，對於有通報不良反應的資料也都有公開，她認為與其一直問別人「可不可以打疫苗」，不如上疾管署網站，把目前三種疫苗的資料讀完。

林靜儀強調「不能永遠靠別人保護」，她說負責任的科學家或醫師，現在絕對沒有人可以說哪一支疫苗「最好」，只能確定，沒有打疫苗如果了感染COVID-19非常不好。