恐又有颱風生成，氣象專家吳德榮表示，受到「季風低壓」影響，桃園以南午後容易有強對流發展、劇烈天氣發生；另外，在日本琉球東南方海面，有一熱帶擾動已有颱風強度，預計會朝台灣東北方海面接近。

氣象達人彭啟明也在臉書說，若下周有颱風發展，可能會先往北緩慢發展後，再逐漸往北北西到西北方向偏轉，大致趨向日本附近的機會最高，直接影響台灣的暫時預測上仍相當有限，不過下周的環境場還在發展當中，持續保持關注即可。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今（16）日至下周二，受到太平洋高壓減弱東退，菲律賓東方、南海及台灣附近發展成「季風低壓」的型態，水氣多、大氣很不穩定，桃園以南午後易有強對流發展及劇烈天氣。

吳德榮指出，「季風低壓」東側因有水氣輻合，為有利於熱帶擾動發展的區域，於日本琉球東南方海面，熱帶擾動已有颱風強度，未來路徑較原模擬大幅往西調整，朝台灣東北方海面接近。

吳德榮說，由於熱帶擾動處在季風低壓環流內，不但受到大環境氣流的導引，也受到季風低壓環流導引，行徑較一般情況複雜許多，模式4、5天後的模擬，已存在相當大的「不確定性」，常有大幅度的調整。故目前尚不宜遽下定論，應持續觀察。

中央氣象局也針對５縣市發布高溫警訊，台北市、新北市盆地、宜蘭縣、花蓮縣縱谷及台東縣，近山或河谷地區轉為黃色警戒，提醒注意防曬、多補充水分，及防熱傷害。