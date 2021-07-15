不少人家中會安裝免治馬桶，其中以日本人使用比例最高。臉書粉專《日本省錢小站》表示，日本一名教授學者表示，若使用公共場所的免治馬桶清洗屁股，細菌恐會通過噴頭射進肛門，反而造成感染。

《日本省錢小站》今（15）日稍早發布一則貼文指出，根據日本某位教授學者研究，若使用公共廁所的免治馬桶清洗屁股，部分細菌會通過噴頭射進肛門內，進而導致染病。

《日本省錢小站》舉實際的例子說明，日本一名特派員10幾年來，因為衛生習慣關係，從未使用百貨公司、地鐵站等公共廁所的免治馬桶，直到某一年看到新款的免治馬桶上市，想看看噴頭究竟長什麼樣子，好奇心驅使下，便站在馬桶前按下噴射頭清潔鈕。

不看還好，一看令他傻眼，只見噴射頭上方沾滿許多無法形容的汙穢物，令他狂作嘔，甚至失去食慾，還因此省下兩頓飯錢，《日本省錢小站》呼籲，千萬別在公共場所使用免治馬桶清潔，以免染病。

貼文曝光後，不少網友也分享自身看法，「公司的廁所還真的有人用，我看了都怕」、「從來沒有用過，那個真的非常的髒」、「我連跟家人同住的自家免治馬桶都不敢用」、「日本這麼重視衛生的國家，怎麼會想在公共場合裝置免治馬桶？」