看來七六人後衛班西蒙斯在費城，已經接近人人喊打的地步！先前才被《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料至少5隊打算招募的班西蒙斯，16日被費城當地報紙《費城詢問報》直接在體育版P上他身穿騎士31號球衣的照片，更呼籲趕緊把他交易！

隨著身為本季東區頭號種子的七六人，提前在東區準決賽遭到老鷹淘汰出局，外界都開始把矛頭指向今年季後賽表現奇差的班西蒙斯身上，畢竟他的投籃與罰球命中率太過低迷，就算再會傳球與組織，也讓七六人高層萌生趕緊把他交易念頭。

《費城詢問報》記者大衛莫菲今天乾脆就把班西蒙斯可能送往的5支球隊全都列出，甚至還把可能的交易內容或條件列出，大衛莫菲認為利用班西蒙斯去跟騎士換來才剛入選美國男籃培訓隊的後衛加蘭，以及前鋒小蘭斯，或許是最棒的選擇。

大衛莫菲也列出跟國王交易福克斯與萊特、跟灰狼交易盧比歐與比斯利、跟溜馬交易布羅格登與華倫、跟暴龍交易羅瑞等可能交易條件，但他也強調這些交易都無法跟騎士的交易相提並論，看來他似乎已經提前認定七六人要把班西蒙斯送去騎士了。