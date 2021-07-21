看來「球哥」朗佐鮑爾待在鵜鶘時間不多了！根據《紐約時報》資深記者史坦21日爆料，鵜鶘計畫追求今年夏天將成自由球員的暴龍後衛羅瑞，希望有了他的加盟，幫助「爆鞋哥」錫安威廉森一圓闖進季後賽夢想，也代表鵜鶘不想續留球哥了。

已經成為完全自由球員的羅瑞，其實在今年交易截止日前夕，就差點被暴龍交易出去，隨著暴龍提前跟本季季後賽無緣，羅瑞離開暴龍幾乎成為定局，目前他希望可以憑藉年滿35歲資歷，看看哪隊能夠提供最多3年1.24億美元的新合約。

羅瑞先前受訪時強調，自己想要簽下的新合約，無論是年薪與合約年數都很重要，「在我心目中，不只年薪多少很重要，合約年數也很重要。因為到了最後，我想確保我的家庭可以有錢下去。」但在自由市場上，羅瑞的要求並不樂觀。

因為在NBA歷史上，只有諾維茲基與詹姆斯在35歲過後簽下年薪突破2500萬美元的複數年合約，不過如今看來鵜鶘很有興趣提供羅瑞這種價碼，代表他們已經不願繼續等待朗佐鮑爾成長，寧願找來羅瑞趕緊幫忙錫安威廉森闖進季後賽。