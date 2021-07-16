嘉義市嘉樂福夜市、彌陀夜市已於13、14日復業，文化路夜市因營運防疫管理計畫書補件，16日晚上將復業，嘉義市政府建設處指出，今天晚上7點文化路與中正路、民族路口管制車輛進出，人數管制以2000人為限。

文化路設攤路段自治會提送營運防疫管理計畫書經審核相符，將於16日復業，自治會會長陳家霖說，文化路夜市從中正路到垂楊路共有7條十字路口，光是出入口管制就要耗費不少人力，估算符合防疫規定1個月需要35萬元，也感謝市府派員協助。

陳家霖說，自治會會員本來有67攤，目前增加到76攤左右，確定復業後又陸續有攤商來加入，分攤防疫費用，自治會也會發識別證辨別。

嘉義市政府建設處副處長羅資政說，夜市防疫管理出入有管制、人流有管制，加上禁內用、試吃、邊走邊吃，及從業人員自主防疫管理與環境清消等為開放有條件復業的指標依據，文化路與中正路、民族路口今天晚上7點開始管制車輛進入，恢復行人徒步區，另各橫向各路口也會設置實聯制登記等，今天晚上會動員前往視察。

嘉義市政府表示，目前在大家的合力協助防疫下嘉義市未出現重大的防疫破口，疫情緩和，市府期待業者能落實執行，在做好安全防護下開始營運，保護自己也保護別人，不要讓本市成為防疫的破口。