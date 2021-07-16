北市府15日公布確診者足跡，其中案15424曾在7月10日下午2時25分至2時45分到過好市多內湖店。北市議員陳怡君16日踢爆，有民眾剛好在那時段與確診者同在內湖好市多採買物品，前後重疊時間逾20分鐘，但卻沒有收到任何通知，也未被匡列，質疑市府防疫草率，實聯制沒有發揮功能，形同虛設。

陳怡君說，陳情民眾是看到新聞後才知，原來自己與確診者同時在好市多採買物品，時間長達20分鐘，陳情民眾氣得痛批，她跟確診者同一天同時間去採買，時間完全重疊，但市府僅公布確診者足跡，她卻沒被匡列、也沒接獲任何通知。

陳怡君說，陳情民眾自己緊急安排篩檢，並自我居家隔離，雖這一陣子多在家裡，但期間兒子與媳婦曾回來看她並共處3天，讓她相當擔心自己是高風險群並傳染給家人，她也痛批市府毫無作為，應在第一時間就通知到過相關地點的民眾，但現在卻一切都要靠市民自己警覺，市府這種態度，造成匡列不實，才讓北農疫情擴大。

陳怡君也表示，市府衛生局公布案15424當日足跡包括好事多、IKEA、全聯，但一整天下來卻僅僅匡列4人，她質疑匡列的4人是否都是確診者的家人，還是3個賣場只匡列4人？這樣的匡列範圍是否足夠，有無落實匡列、隔離，讓人高度懷疑。

陳怡君要求，北市府發現確診者後，應主動向中央索取1922實聯制紀錄，並以簡訊通知該時段與確診者在同賣場的民眾，讓民眾留意是否有身體不適，及時採取快篩與居家隔離，以避免造成家庭群聚感染。

另外，針對15424是否有新增足跡，北市府表示，足跡為好市多、IKEA、全聯，無額外新增，並坦言家樂福內湖店有確診者足跡，該案為中央15日晚間第三波給的個案資料，健康服務中心已疫調完成；有關廣達電個案15454，於7月14日發病，北市接獲通報疫調進行且掌握中。