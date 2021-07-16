中央流行疫情指揮中心今公布最一周境外移入基因定序結果，醫療應變組副組長羅一鈞表示，總共驗出7例染Delta變異株，CT值為10至22，其中2人分別都接種過莫德納疫苗，仍不幸感染。

指揮中心公布單周有7例Delta變異株，其中2人打莫德納仍染疫。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞說明，上週五分別公布3例境外移入染Delta個案，分別為印尼2例及英國1例，當時還有1例正在檢驗中，今日公布。該案為20多歲男性（案15155），7月1日自英國返台，檢驗出Delta變異株，曾在6月20日於美國接種第一劑莫德納。

另外，第二例為30多歲女性（案15283），7月7日自美國返台，6月9日及7月7日曾在美國各注射一劑莫德納，上飛機當天完成接種第二劑疫，也驗出Delta病毒。至於為何打完兩劑疫苗仍確診？羅一均回應，第二劑疫苗尚未發揮保護力，因此只能算是打完第一劑疫苗，不過國內也曾有一例境外移入個案（案15468）在今年3月接種2劑輝瑞疫苗，但返台仍確診。

其他5例來自於印尼、緬甸各2例及捷克1例，共有7例境外移入，都是在居家檢疫、邊境檢出，CT值為10至22，處於剛發病的狀況。最後羅一鈞也補充說明，60多歲男性（案15414），7月11日自緬甸入境，本身有慢性病，無症狀確診，符合單株抗體藥物的條件，目前住院治療中。

指揮中心說明，邊境管制為防範COVID-19疫情的重要關鍵，指揮中心已全面提升入境人士檢疫措施、持續監測境外移入檢出變異株情形，同時籲請入境人士抵臺時應主動配合邊境檢疫措施，並依指揮中心規定之交通方式前往檢疫地點及配合後續防疫措施，落實全民共同抗疫，將疫情阻絕於境外。