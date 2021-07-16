台灣新冠疫情爆發，公共廁所也可能成為傳播鏈，胸腔暨重症醫師黃軒表示，馬桶沖水時，會產生一些氣溶膠噴沫，若當中含有新冠病毒，就會造成傳播，其中以蹲式馬桶傳播的病毒量最高，他分享6招如廁保命方式。

黃軒今（15）日稍早於個人臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》分析，6月底北京曾發生兩起在使用公共廁所後，感染新冠肺炎的案例。當水沖入馬桶後，會產生強烈的湍流，迅速排出空氣，可將飛濺物溶膠一起帶出馬桶，導致馬通周邊環境大面積汙染。

黃軒指出，其中蹲式馬桶是無馬桶蓋設計，是完全開放式的馬桶，且因為沒有坐式馬桶的Ｕ型阻隔閥，因此通常無法通過滯留部分的水，來防止氣溶膠，會從連接的排水管或下水道中湧出，若所有馬桶都連接到同一個排水管，那麼隔壁間的廁所沖水，也會帶有病毒的氣溶膠。根據柬埔寨研究發現，蹲式馬桶的大腸桿菌，比坐式馬桶的細菌高出21倍。

黃軒也分享6招如廁的自保方式，第一，務必佩戴口罩入內。第二，上廁所無論大小便，皆不要拉下口罩。第三，手不要隨意觸摸周邊物品。第四，如廁後定要用肥皂洗手。第五，離開廁所後，再用酒精消毒雙手，雙手不要擦衣褲、摸口鼻。第六，返家一定要將身上衣物換洗。

黃軒提醒，在可能的情況下，盡量減少使用公廁的頻率，尤其是蹲式馬桶，若無法避免也別擔心，只要記得全程戴口罩、勤洗手就對了。

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