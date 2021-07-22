台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰發文表示，感染新冠肺炎的中重度患者，幾乎都會出現肺纖維化的後遺症，而嚴重的肺纖維化除了會縮短壽命，也會讓人提早依賴呼吸器，讓人生變成黑白的。目前台灣健保也不給付抗纖維化藥物供染疫者使用，平均療程至少要花5萬至10萬元，窮苦的弱勢族群根本吃不起。

蘇一峰昨在臉書發文表示，他手上有3位感染新冠肺炎後痊癒的患者，都有肺纖維化的問題，其中1人甚至無法脫離氧氣罩。臨床上越來越多新冠倖存者出現肺纖維化，大陸研究招募284位臨床治療的新冠確診者，其中就有239人（84.15%）罹患肺纖維化。

蘇一峰指出，根據大陸的研究數據顯示，78.9%的中度新冠肺炎患者與100%嚴重新冠肺炎患者都在痊癒後留下肺纖維化的後遺症。而嚴重的肺纖維化會縮短10至20年的剩餘壽命，也會讓人提早依賴氧氣和呼吸器，讓人生從此變成黑白的。

蘇一峰也說，其實越早使用抗纖維化的藥物，能幫助減少日後發生肺纖維化的機率。不過，目前健保並不給付抗纖維化的藥物給感染新冠肺炎的患者使用，因此窮苦的弱勢族群根本就吃不起，他也實在不知道要怎麼幫助這些人。

貼文曝光後，讓許多網友很好奇究竟肺纖維化的治療藥物有多貴？對此，蘇一峰也留言解釋，平均一周的藥費大概是5千至1萬元，一般大概要吃三個月才看得出效果，因此整個療程換算下來至少需要5萬至10萬元。