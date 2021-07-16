台中市議員羅廷瑋表示，校園防疫是與病毒長期抗戰，努力向市府爭取防疫隔板。（台中市議員羅廷瑋提供／盧金足台中傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布微解封，逐漸開放公共場所，台中市議員羅廷瑋表示，許多幼兒園有機會在下個月開放孩童上課，考量幼兒園用餐次數比其他年級的孩子多，包含早上點心、午餐、和下午點心，幼兒園學童吃飯常會講話、噴沫，建議市府提早做好校園防疫工作，為全市700所公私立幼兒園提供防疫隔板。

落實防疫，為幼兒園開學後最佳的保護措施，因應三級警戒已屆滿兩個月，許多公私立幼兒園目前都還是停課的階段；隨著確診人數有下降的趨勢與提高疫苗施打率後，幼兒園有機會開放上課時間。

羅廷瑋說，參考新竹市、基隆市特別打造幼兒版防疫「用餐隔板」，提供全市公私立幼兒園使用，幼兒版防疫隔板以白色塑膠瓦楞板製成，好收納、易清潔、快組裝，因重量極輕，學童能自己組裝；自從裝設防疫隔板後，幼兒吃飯吃點心，減少口沫橫飛情形發生。

「校園防疫是與病毒長期抗戰」，羅廷瑋強調，努力向市府爭取防疫隔板，加上用餐防疫SOP，讓學童用餐前會再次量測體溫、洗手並再次噴酒精消毒，用餐也不交談、保持室內環境通風。

此外，每日環境消毒、戶外設施消毒、師生更須量測體溫、落實勤洗手、全面佩戴口罩、家長不入園等，相信這樣勢必能夠杜絕病毒的入侵，保護國家未來的幼苗。