永康區永仁高中上下午各500人接種。（永康區公所提供／曹婷婷台南傳真）

中央系統預約打疫苗的民眾，今(16)日開始接種，台南第一場接種站設於永康區永仁高中，上下午各500人接種。

副市長趙卿惠、民政局副局長吳明熙今日至永仁高中關心民眾接種情形及瞭解設站安排，今日民眾接種情形相當良好，依預約時間準時報到，無排隊人潮，上午約11時已順利接種完畢。

趙卿惠表示，中央流行疫情指揮中心開發「COVID-19疫苗接種意願登記與預約系統」第二輪共計94.1萬人完成預約接種，台南市第2期共8萬1939人進行意願登記，其中，6萬4418人預約接種，預約比例為78.6％。

今日市府調派衛生局、民政局、警察局、消防局、智慧發展中心、區公所及衛生所等機關人力約45人，為民服務疫苗接種工作，亦感謝永仁高中大力支持出借場地供民眾接種疫苗。

吳明熙表示，現已轉換為「預約制」方式，不接受直接到合約院所電話預約，或透過台南打疫苗LINE預約，請民眾上網至「COVID-19疫苗接種意願登記與預約系統」做意願登記，收到簡訊後再透過四大超商、藥局、衛生所、區公所進行預約，第三輪意願登記延長至19日中午12時止，呼籲民眾把握機會。

永康區長陳勝楠表示，永康自6月15日起已開設21場中型接種站，感謝市府及永仁高中、永康國小、國立台南大學附屬高級中學等多位校長及學校同仁支持，方便永康民眾就近接種。