東元(1504)股東會將在7月23日召開，寶佳機構今天強調，長期投資東元期許公司求新求變、永續經營的初心從未改變，身為東元最大股東，寶佳與多數股東立場一致，支持具經營實績且極力創新格局的現有經營團隊。對有董事提名人只為求勝，無視經營團隊努力，難以認同。

東元股東會董事改選將在下周揭曉，在股東會前一周，寶佳持有東元比例超過25％，以最大股東身份對外表示，投資東元兩年以來，數度與董事長邱純枝及其經營團隊會面溝通未來公司發展規劃及方向，對一個成立超過一甲子的公司，願虛心接納新進股東建言並積極付諸行動的作為表達肯定。

同時，近一年來，東元無論在調整組織架構、精實轉投資、尋求技術提升策略合作夥伴、精進本業提升獲利、及涉入先進領域開展商機所表現的成績，都可以感受到經營團隊為公司再創高峰展現的努力及企圖心。近日，有董事提名人為求勝選，無視現有經營團隊的努力，反而無所不用其極惡意攻訐，寶佳機構大為不解也礙難認同。

對於這次董事改選無論最後結果如何，寶佳指出，期望新一屆董事會成員均能摒除成見，將東元福祉擺在第一位，回歸公司治理，為東元帶來更多的創新想法及經營方針建言。