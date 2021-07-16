新北市今起將配合中央「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」進行疫苗施打，新北市統計已完成的施打率，75歲以上長者施打AZ疫苗，設籍的有21萬5453人，完成施打14萬2458人，施打率66.12％；65到74歲長者施打莫德納，設籍的有45萬79人，完成施打31萬9635人，施打率71.02％。

新北市副市長劉和然說，從這兩數字可看出，市民對這兩種疫苗的接受程度，呼籲中央應利用各種管道讓全國民眾知道疫苗施打是最重要的，並要讓民眾知道兩種疫苗差異，好讓民眾來放心。