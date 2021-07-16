中國國務院發表建設浦東新區意見，市場追捧。港股低開走高，然A股出現擴大跌勢，抑制了港股漲勢。
周五香港恆生指數收漲8.41點或0.03%，為28004.68點。國企股(H股)跌21.32點或0.21%，為10152.95點。
汽車股大漲1.77%。小鵬汽車漲4.9%，長城漲2.6%，英恆科技漲6.1%。
國務院發表至2050年建設浦東意見，上海概念股上漲，聯華超市漲1.9%，復旦張江漲1.9%，復星醫藥漲6.8%。
小米上漲5.9%，報28.5港元。市調機構Canalys發布數據，全球第二季智慧型手機市占排名，小米超越蘋果，首次擠進第二名，市占達到17%。
港交所漲3.8%，收報524港元，股價創近五個月新高。
碳中和概念股上揚，晨鳴紙業漲7.6%；福耀玻璃漲7.5%；鞍鋼漲3.28。中國碳市場線上交易今日舉行啟動儀式，晨鳴紙業其下工斯納入首批履約名單。
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