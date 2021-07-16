俗話說一粒米養百樣人，有些人隨和好相處，有些人防備心堅如磐石，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座的內心猶如銅牆鐵壁，不管你再怎麼努力，沒有他們允許，你絕不可能輕易找到突破口。

巨蟹座：

巨蟹座敏感多疑，屬於內心上了好幾把鎖的人，不輕易讓任何人窺探。極度缺乏安全感的他們，表面上隨和好相處，但其實防備心很重，不會輕易對人敞開心扉。巨蟹座柔弱的外表下隱藏著一顆堅如磐石的心，要想走進他們的內心，貿然進攻是沒用的，只能靠著長時間的溫暖和關愛，慢慢博取他們的信任。

雙子座：

雙子座不但有雙重面孔，還有兩顆心，一顆毫無保留展現給眾人，另一顆卻是相當深沉，從不輕易示人。很多人都會被雙子座平時瘋癲、有趣的樣子所迷惑，但其實他們狂歡的背後隱藏了真實的自己，在無拘無束、隨心所欲的表象下，其實充滿戒備。

天蠍座：

天蠍座冷靜沉著，喜怒不形於色，誰都不知道他們的內心到底在琢磨什麼，神祕色彩濃厚，可怕的是他們卻能輕易看透你。其實天蠍座這種深沉的性格，源自於天生的不安全感，他們無法徹底信任別人，因此才鑄造了一堵堅不可摧的心牆。

水瓶座：

水瓶座平時相當隨和，作為朋友，他們不傲嬌、不高冷，相當重感情。如果你想走進他們的內心，就必須跟上他們跳躍的思維，但往往能達到的人少之又少，偏偏水瓶座相當追求精神層面，如果連基本的精神共鳴都沒有，又何談如何走進他們的內心，這也正是水瓶座注定是一個比較孤獨的星座，因為知音難尋。