嘉義縣太保市農會開發新產品哈密瓜醋飲，以在地溫室設施種植、一株一果的哈蜜瓜與在地百家珍釀造合作，開發出哈密瓜醋飲，酸甜好喝，嘉義彩虹扶輪社為感謝醫護人員辛勞，集資購買70箱哈密瓜醋飲共1680瓶，由嘉縣衛生局轉送第一線醫護。

太保市農會總幹事同時也是彩虹扶輪社社長黃麗貞表示，哈密瓜是太保市溫室三寶之一，利用溫室設施以直立式栽培管理，養份供給集中於一株一果，成熟時果實香味濃郁，果肉鮮甜多汁，一直廣受大家歡迎，這次農會與在地的百家珍釀造首次合作，將較小顆果品，經過1年自然發酵純釀製作成「哈密瓜醋飲」。

衛生局長趙紋華16日下午也送感謝狀給彩虹扶輪社，趙紋華說，謝謝彩虹扶輪社以行動力挺醫護、齊心防疫。黃麗貞說，醫護人員在第一線守護民眾健康，最近疫苗全面開打，醫護人力更是緊繃，嘉義彩虹扶輪社為感謝醫護人員的辛苦，以實際行動挺醫護，除了捐贈相關的醫療防護用品外，號召社員集資購買哈密瓜醋飲，並統一由嘉義縣衛生局轉送第一線醫護人員。

黃麗貞說，由產銷履歷哈密瓜製成的醋飲是太保市農會的新品，經歷一年自然發酵生產出來，原預計在花海節時推廣，因疫情暫停，目前在太保市農會供銷部有販售，每箱16罐，放冰箱冰涼後相當適合夏天，味道天然不過甜。