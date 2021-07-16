國內本土疫情爆發以來，縣市首長的防疫表現，影響民調數據。媒體人黃創夏預測，因為國民黨太弱了，台北市長柯文哲可望拿下2024總統大選逾600萬張票。資深媒體人黃光芹表示，國民黨為什麼不打侯友宜牌，不然以國民黨現在的狀況，柯P等著接收。

黃光芹15日在政論節目《新聞面對面》中表示，柯P有沒有可能帶著民眾黨用現在的戰法，把國民黨先邊緣化，否則他沒有組織戰。打一個選戰，尤其是打全國性的選戰，靠民眾黨現在的狀況，然後帶5席立委，怎麼可能出現很有實力的選戰打法。因此，國民黨要吃了秤砣鐵了心，現在趕快幡然悔悟，終究要選出一個「首腦」。

國民黨主席江啟臣14日送花籃給行政院長蘇貞昌，上頭則寫著「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」，黃光芹指出，國民黨主席江啟臣在學宅神朱學恒用過的送花籃招數，但作為國民黨，是要監督民進黨、要監督行政院，所以國民黨監督的CP值就是「行政院爛」，這就像中學生的做法。

黃光芹認為，國民黨早點認清前新北市長朱立倫沒有辦法帶領國民黨打赢2024年選戰，如今又有柯文哲的變數。

黃光芹指出，國民黨為什麼不打「侯友宜牌」，你們對侯友宜就是很疏離。不然以國民黨現在的狀況，柯P等著接收。