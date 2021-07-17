一名女網友去超商印文件，發現前面有位婦人有10幾件貨物要寄送，感覺要使用機台一段時間，她便向對方提出讓自己先用，卻被對方以家中有小孩要照顧為由拒絕，害她只能去比較遠的門市影印，因此她也忍不住發文討拍，未料，網友們卻紛紛批評原PO這不就是想插隊？人家若想讓你是好心，但卻不是必須。

一名女網友昨在臉書社團《爆料公社》發文表示，她去便利超商想要影印文件，結果發現前面有位婦人帶了10幾件貨物要寄送，因此可能需要一段時間才能完成，便主動詢問對方，能否讓她先影印，因為她已經上傳雲端，且只要印一張紙而已，整個過程操作下來不超過20秒，但對方卻以「小孩在家等我」的理由拒絕她。

女網友指出，她最後只能選擇去較遠的超商影印，回程途中發現那位婦人也才剛離開超商，整個時間算下來少說也有20分鐘。讓她忍不住在心裡怒批對方自私，雖然對方的確先來，但機器是公用的，總不能就這樣一人霸占一台吧？

討拍文引起網友討論，不少人認為原PO的行為就是插隊，事情本來就有先來後到的順序，讓你先印只是好心，但絕對不是必須。「妳也是為了自己方便，說別人自私，自己也好不到哪裡」、「人家先來的本來就有權利不讓你先」、「廁所都滿人的時候，你會不會敲門問可以不可以讓你先上，你最近都落賽，三秒就噴完了？邏輯死亡。」