新北市接種疫苗死亡案例，17日再添2人，其中1例莫德納、1例AZ，新北市通報累積統計共91例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市衛生局表示， 蘆洲區通報81歲男性，7月2日接種Moderna，身患高血壓及膽道癌，7月3日至15日正常作息，16日死亡；新莊區通報52歲女性，6月15日接種AZ，身患腎臟疾病及糖尿病，6月16日至7月13日出現頭暈、嘔吐及四肢無力，7月14日死亡。