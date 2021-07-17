接種疫苗後死亡 新北今增2例 已累積91例 15:472021/07/17 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 接種疫苗後死亡 新北今增2例 已累積91例。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市接種疫苗死亡案例，17日再添2人，其中1例莫德納、1例AZ，新北市通報累積統計共91例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。 新北市衛生局表示， 蘆洲區通報81歲男性，7月2日接種Moderna，身患高血壓及膽道癌，7月3日至15日正常作息，16日死亡；新莊區通報52歲女性，6月15日接種AZ，身患腎臟疾病及糖尿病，6月16日至7月13日出現頭暈、嘔吐及四肢無力，7月14日死亡。 打第1劑後不適 屏東男首例合法混打 單日接種28萬人創新高 疫苗涵蓋率破2成 #疫苗 #莫德納 #新北市 #AZ #接種 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電腦聯防混打 台中13人被抓包 04:102021/07/17 生活新聞 陸國家衛健委再次表態：新冠疫苗接種遵循自願原則 10:252021/07/17 兩岸 南投再迎「嘉玲」 長輩怨打不到疫苗 今提早開打平民怨 15:092021/07/17 生活 新竹縣維持0確診 第7類教育人員22日四大接種站開打 15:432021/07/17 生活 聰明人先打AZ 醫揭關鍵原因：3個月後就知道了 07:502021/07/17 生活 東南亞單周確診暴增4成 成全球疫情震央 04:102021/07/17 話題觀察 港疫苗專家顧問：免疫力較低者或需接種第三劑新冠疫苗 12:132021/07/17 兩岸 新北防疫1999專線暴增2倍 話務人員成張老師 04:102021/07/17 地方新聞 彰化第三例！68歲男打莫德納4小時後無呼吸心跳 送醫不治 15:172021/07/17 生活 混打疫苗將被查辦？藍委怒揭「莫德納情結」背後真相 11:562021/07/17 政治 貨源不穩 靈活接種 柯挺混打 04:102021/07/17 生活新聞 生活熱門新聞 放寬了！在外飲食可脫口罩 陳時中公布最新規定 - 生活 曾搭火車出差屏東 彰化創投男確診 感染源找到了 - 生活 日本原廠揭露AZ有問題 陳時中：那一批沒來台灣 - 生活 變頻冷氣開整天比吹8小時更省電？台電揭正確答案 - 生活 疫苗第二劑怎麼預約？AZ、莫德納作法不同 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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