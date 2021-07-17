一名女子小如（化名）１４日到男友家住，拿了乳液敷臉，沒想到聞到之前沒有的味道，靠近一聞，確定是男人的「嘉明味」，於是火大質問男友，沒想到男友也驚訝說自己也用過，經2人一同追查，竟然查到超噁的真相，原來是男友的麻吉到家中借住時，將精液射在裡面。

小如氣憤的將此事分享到《Dcard》，表示她因為已經三個月沒有到男家住，沒想到去住就發現乳液出狀況「有聞過的女生應該都知道那種難以言喻的味道，還好我沒有抹到臉上，而是倒在化妝棉，而且那罐乳液男友也有在用。

小如說，她問男友怎麼回事，後來才知道，原來男友的軍中好友，上禮拜到他家附近辦事借住。後來男友問好友，對方才坦承做了這件噁爆的事，因為怕事情曝光，趕緊轉5千元給男友，事後聽到男友說不提告，氣到認為男友沒顧到她的感受，憤而分手，並到派出所報案。

小如事後回想，那個噁男之前曾在她與前男友的合照貼文下留言：「你女友也太辣了吧！」、「你女友給我X一下」等語，當時她把這些話當成男人之間在打嘴炮，事後想想，說不定對方早就對她有意淫的想法。

網友看完貼文紛紛留言「這也真是豬隊友早分手也好」「完全想不透，射進去到底要幹嘛⋯？」「太可怕了吧！要不要也檢查一下貼身衣服」。