網紅鳳梨經常在社群上開直播分享生活時事，因此台式的風格，受到許多網友的喜愛。最近鳳梨曬出一張照片，他戴上墨鏡與女友同框的畫面曝光，兩人在永結橋前合影留念，引起許多網友驚訝：「要公開女友了嗎？」

鳳梨今（17日）在個人臉書放閃與女友兩人合照，雖然女友的長相未曝光，用貓咪圖案擋住面容，卻有網友發現這名女友，曾在鳳梨的品牌裡擔任服裝模特兒，而在女友歐菈的社群IG可以看到兩人的照片，她擁有精緻的五官、修長的美腿，令許多網友相當羨慕。

這次鳳梨疑似兩人公開戀情，分享最近的心情：「已經關在家兩個月了，即便微解封，也不敢多跑行程…希望疫苗可以趕緊施打完成，解封恢復正常生活後，大家最想做什麼呢？」鳳梨已經關到一踏出門走個幾步，就好像要迷路的狀態，相當期待解封後的活動安排與新的行程規劃。

許多網友相當熱情地回應：「很登對，郎才女貌」、「最想把那貓臉拿掉！」、「叔叔你遮錯臉了！我想看女生」、「為什麼不直接公開歐菈呢！很穩定了！」、「妹妹的腿好長」、「女友好正喔！」、「都已經知道長怎樣了，幹嘛還擋啦！」、「叔叔要幸福！」