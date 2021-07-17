國內本土疫情爆發，疫苗短缺，以致產生一些亂象，前民進黨立委林濁水14日就曾在臉書批蔡政府的疫苗政策荒腔走板，然後一錯再錯，指疫苗短缺問題雖然解決，但是過程太過撲朔迷離，因此不管真相如何，讓多數民眾很難歸功於政府。台灣民意基金會董事長游盈隆更用14字形容蔡政府初始的疫苗政策：「低估病毒，高估自己；一著輸，全盤輸」。

游盈隆17日在臉書貼文指出，「低估病毒，高估自己；一著輸，全盤輸」這是他對蔡政府初始疫苗政策的結論性觀察。但是更重要的是，亡羊補牢，未為晚也；知錯能改，善莫大焉。蔡政府切勿剛愎自用，死愛面子，一路錯到底！

網友回應說，「我想它會一路這樣下去，但是它不會覺得是錯，它認為這樣是對的，我的觀察 是這樣。」、「希望游董建言能被執政者聽進去。」、「面對疫情，真心希望蔡政府能誠實面對！」

游盈隆接受資深媒體人黃暐瀚訪問時曾表示，民進黨之所以會流失300萬死忠支持者，就是因為「低估病毒、高估自己」，結果就是重傷。

另外，游盈隆16日有一篇貼文也意有所指，他說，4年前的今天寫下這一句話，「讓愛引導自己的心，而不是恨。真正具有創造力的愛，才能成為引導一切的舵手」，這句話是出自古羅馬五賢帝之一的馬可仕.奧理略的《沉思錄》，凡國家領導人都應細細體會。此外，謊言治國者亡，真心為民者昌。