本土疫情爆發，國內疫苗到底夠不夠，也引發關注，國民黨聯合南投、雲林、花蓮、台東4執政縣市，向食藥署申請購買500萬劑BNT疫苗，中央疫情指揮中心指揮官陳時中卻表示，台灣購買的疫苗數量足夠。但代表總統蔡英文出席APEC「領袖閉門會議」的台積電創辦人張忠謀，卻向國際喊話，台灣需要更多數量的疫苗。趙少康為此在臉書舉辦網路投票，網友一面倒認為疫苗還不夠。

趙少康17日在臉書針對國內疫苗是否足夠舉辦一項網路投票，指台積電創辦人張忠謀：台灣需要更多疫苗VS.陳時中：疫苗夠了您相信誰？信張忠謀疫苗不夠請按「怒」，信陳時中疫苗夠了請按「愛心」。

網友紛紛認為，「我相信張忠謀先生說的疫苗根本不夠。」、「時鐘講的也是實話，他們要的疫苗夠了，但沒說的是老百姓的疫苗還不夠。」、「陳時台意思是進口疫苗己經夠了，不能再買了，求您了，別再買了，再買我得下台了。」、「沒有疫苗夠了這道理，疫苗當然是越多越好啊！」、「相信台積電。」、「我相信張忠謀。」、「當然是張董啊！」、「事實就是不夠！若夠，現在大家就都打完疫苗，完全解封，生活恢復正常了。」、「疫苗打進身體才算數，其他都是X話。」

也有人認為，「當然不相信陳時中。」、「壞時鍾要修了。」、「我只能說，目前的台灣，有的企業家比政府還有公信力。現在跟政府意見不一致的是張忠謀，政府不會連張都敢弄吧！？」、「先把政府官員都排在第十類，然後他們如果說疫苗夠了就夠了。」、「說真的，儘量買，若真的買多了，我們也可以送給第三世界的國家，政府不是常常花大錢做外交工作嗎？送疫苗，讓世界看到台灣，不是更好？」