國內疫情即將在下周7月27日降級，不少民眾殷殷期盼可以下水清涼消暑，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，開放潛水活動，但泳池仍不開放，其他水域活動則是有條件開放。

陳時中表示，因為潛水時有水肺，全身包緊緊，到大海裡面去應該就不會有交互感染的風險；差別就是上岸的時候，上岸的時候還是要戴口罩，當然也會嚴格要求業者做好相關管理。

另外像是水域活動，只要不會群聚、不會頻繁接觸，皆會開放。陳時中舉例，像是衝浪、滑水、水上摩托車，原則上只要大家不要聚在一起，上岸時把口罩戴好，我們都會開放。