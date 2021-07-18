國內疫情三級警戒延至7月26日，雖然7月13日起微解封，但民眾仍希望儘速降至二級；衛福部表示，三級警戒降級並非不可能，但是必須要先做好一些準備措施。偶爾在臉書評論時事的名醫沈政男表示，若降到二級警戒，疫情絕對不會失控。

沈政男17日在臉書貼文指出，降到二級警戒，疫情也絕對不會失控，頂多就是社區小群聚，這時以防疫快打部隊介入，只要圍堵速度大於病毒傳播，就能截斷傳播鏈。更何況台北市的疫苗覆蓋率已經節節攀升了。

沈政男認為，這波疫情死亡率是因為染疫者偏老、醫療崩潰、醫護施打疫苗太少、篩檢略不足。但絕非是染疫黑數，染疫黑數並不是問題，無症狀傳染也不是問題，反而必須擔憂的是感染源不明。未來所有感染源不明案例，都必須施以電信足跡調查，電信足跡，也是台北市長柯文哲的發明。

沈政男也建議柯文哲，接下來必須把疫情放在2022，甚至要從世界與台灣局勢裡去看疫情。柯文哲是當今對疫情有世界視野縱深的少數人之一，他的論述能力更是其他政治人物難以比擬。他應該在這一波疫情所得到的民意支持基礎上，把自己的格局推到領導人的層次。不要再跟批評者在那邊你一句、我一句，要用領導人的高度包容反對與打擊他的人，當別人攻擊他，他反而不反擊，那個人至少不會那麼有敵意。