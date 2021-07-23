對於政大選研中心7月20日公布一份有關台灣人政治態度的研究發現（以下簡稱「該研究」），其中關於政黨支持度的發現，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，值得一評，並分5點解析。

政治大學選舉研究中心20日公布的政黨最新民調，截至今年6月為止，問到「請問您認為您比較支持哪一個政黨？」民進黨是31.4％、國民黨18.7％、民眾黨4.1％、時代力量1.0%，另外有44.4％的民眾不表態。若與前一年相較，民進黨、民眾黨均有下滑，國民黨的支持度則逆勢提升。

對於這份民調解析，游盈隆今（23日）在臉書指出，首先，就概念面來看，該研究中英文的用詞顯有不同，中文稱「政黨支持」，但英文稱「政黨認同」（Party identification），由於「政黨認同」與「政黨支持」是不同的概念，指涉完全不同，宜清楚區分，才不致造成概念混淆。

其次，游盈隆認為，關於問卷題目，「請問您認為你比較支持哪一個政黨？」，這樣的問法拗口，而且重點到底是「您認為...」或「您比較支持...」？重點如果是前者，那是在研究個人的政黨認知嗎？如果重點在後者，那麼問句中「您認為」三字就是贅詞。

游盈隆接著表示，第三，關於民眾黨與時代力量的支持度，這份所謂「最新」民調的發現，民眾黨4.1%，時代力量1%，令人相當好奇，從該研究提供的政黨支持長期趨勢圖，顯示2019民眾黨支持度2.4%，2020年4.9%，2021年4.1%，也就是說，在該研究顯示民眾黨支持度從未超過5個百分點，但不要忘記，台灣民眾黨2020年立委選舉政黨比例得票數1588806票，支持度11.22%；為什麼該研究和實際得票率差這麼多？

同理，游盈隆表示，時代力量2016政黨比例得票數744315票，得票率6.1%；2020年立委選舉，時力政黨比例得票數1098100，得票率7.76%。但從該研究長期趨勢圖看，時代力量支持度調查共六次，支持度最高4.1%，最低1%。這些數字證實了什麼？別的不說，游覺得，至少顯示研究「對小黨支持度不敏銳、不精準」。

游盈隆再稱，第四，關於調查期間，該研究只說是每年六月做的，但六月的哪幾天做的？沒寫明；第五，該研究是一年做一次，所以，政黨支持度的比較是年度的比較，是否足以精準掌握政黨支持度的動態變化？從而得以做出適當的解釋和意義的詮釋？像民進黨過去一年政黨支持度的大起大落，值得深思。尤其是，有重大事件發生的時候，例如疫情大流行或經濟大恐慌時執政黨的因應是否恰當等等。以上幾點，僅供參考，無意冒犯。