1972年出生的謝政憲是彰化和美人，他說創作不僅是情感抒發，也是結束一天工作的舒壓，平凡的街道總能發先美麗的光影相襯，希望他的作品能引起觀眾的共鳴。（文化局提供／吳建輝彰化傳真）

《清晨的中華路上》同樣獲選2021美國Artavita《世界藝術》藝術家大賽。（文化局提供／吳建輝彰化傳真）

《北斗鎮斗苑路街景》則是獲選美國2021Circle Quarterly ArtReview magazine比賽入選，也被收錄在春季雜誌裡。（文化局提供／吳建輝彰化傳真）

彰化本土畫家謝政憲榮獲2020美國Watermedia Showcase水彩類榮譽獎，美國水彩畫藝術家雜誌專訪並以作品《午後的民權市場(彰化市)》登上版面，讓彰化街景躍上國際水彩畫壇，謝政憲表示，民權市場是他時常往來的菜市場，日常生活加上他內心的感受，是台灣最真實也最如常的面貌。

1972年出生的謝政憲是彰化和美人，曾拿下許多國際大獎，作品更時常出現彰化街景，像是《往中華路橋的方向》、《清晨的中華路上》同樣獲選2021美國Artavita《世界藝術》藝術家大賽，作品被收錄在《世界藝術》第6期雜誌裡，《北斗鎮斗苑路街景》則是獲選美國2021Circle Quarterly ArtReview magazine比賽入選，也被收錄在春季雜誌裡。

謝政憲表示，《午後的民權市場(彰化市)》是參加2020年第12屆美國水彩畫藝術家雜誌比賽的作品，當時獲得水彩類榮譽獎，主要是描繪彰化市景的晨昏街景，他因喜愛這塊土地，時常佇足在這裡觀察光影的變化，從早到晚明暗相伴陰陽相襯，這樣的畫面讓他感動，於是提筆畫下。

謝政憲說，畫裡的人們忙著購物聊天，雜亂的招牌與在巷弄飛竄的魔拓車，透過觀察感受人來人往的光影變化，展現出台灣當地最真實麼民情風貌，捕捉最真實的日常，藉由畫筆水彩顏料在畫紙上譜出最溫暖的「彰化日常」。

謝政憲強調，創作不僅是情感抒發，也是結束一天工作的舒壓，平凡的街道總能發先美麗的光影相襯，希望他的作品能引起觀眾的共鳴，在他的作品裡面有許多每天行走的路線，或家長接送小孩、戀人散步等場景，或許哪天你會發現你我的身影就隱藏在畫裡。