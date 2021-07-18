台南市議長郭信良（藍領帶者）到議會大廳觀看民眾施打情況。（程炳璋攝）

台南市議會1樓大廳18日首次外借為新冠肺炎疫苗接種站，約300名第7類造冊民眾順利接種AZ疫苗，台南市衛生局長許以霖表示，市議會大廳有空調、空間足夠，未來會列入台南市接種站的選擇地之一。

台南市日前舉辦多場戶外大型接種站，因為接種民眾太多，排隊人龍從室內排到室外，有長輩因不堪在豔陽下曝曬等候，中暑送醫，台南市議長郭信良表示，台南市議會站在服務選民立場，願意出借1樓大廳作為新冠肺炎疫苗接種站。

台南市議會18日施打約300位第7類造冊民眾，暑中小型規模接種站，因大廳寬敞，人數不多，施打秩序良好，民眾在座位安排下，都可保持安全社交距離，順利完成接種，沒有排隊等候情況。

台南市議會首次當作新冠肺炎疫苗接種站，郭信良18日視察民眾接種狀況，他強調，每位議員都不會反對出借場地，未來只要台南市政府評估有需求，他更是願意長期出借，平日假日都可以，台南市議員們與市民一同抗疫。

台南市衛生局長許以霖表示，市議會大廳有空調設備，空間足夠，未來將列入疫苗接種站的選擇之一。