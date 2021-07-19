中央流行疫情指揮中心昨(18)日再度修正Moderna疫苗施打規定，從原本只有第一類、孕婦以及機組人員符合間隔28天可施打第二劑外，再度擴大將第二、三類人員也納入間隔28天就可施打第二劑名單內，形同政府官員與人民搶疫苗的亂象。國民黨立委林奕華痛批，中央官員利用制定施打疫苗順位的特權，已輕鬆打了第一劑，現在還要跟人民搶第二劑，難道都不會覺得愧疚？

林奕華表示，自從食藥署超打169％被踢爆後，國人才發現民進黨政府利用第二類維持防疫體系運作之中央重要官員和中央防疫人員及第三類因應指揮中心認定有亟需接種者的漏洞，可能暗藏許多特權名單，但行政院卻用醫療個資為由，拒絕公開。

林奕華質疑，根據食藥署的回應新聞稿，竟連內部發生群聚都可以當理由施打疫苗、臨時人員究竟有多少人也一變再變，難保整個行政體系不會利用「臨時人員」之名暗藏特權份子，行政院必須公佈所有中央政府的第二、三類名單以及與第一線相關業務，以昭公信。如今，政府不是嘲笑人民瘋搶殘劑，就是要人民上網預約一個疫苗量不知足不足夠的疫苗預約系統，而官員卻還要跟人民搶莫德納疫苗，全世界真的沒有比民進黨更可惡的政府。

林奕華強調，全國至少有400萬的民眾上網登記施打Moderna疫苗的意願，以現在疫苗的到貨量嚴重不足的狀況下，絕對不會發生浪費疫苗的情事。不解為何指揮中心膽敢用「讓疫苗資源有效運用」為由，開放第二、三類都可以接種第二劑Moderna疫苗？難道給少數特權份子接種第二劑，會比給多數國人接種第一劑來得重要？特權份子的命就是命，而國人的命就不是命？

林奕華提醒指揮中心，不要低估台灣人民的智慧與憤怒，儘早收回相關規定。如果政府仍要一意孤行、倒行逆施，就不要怪人民用最嚴厲的手段教訓民進黨政府。