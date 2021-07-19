昨（18）日21時16分，桃園市中壢區忠勤街往成功路方向，一名19歲宋姓騎士在路口處疑似未禮讓右方來車，與27歲姚姓男駕駛的法拉利超跑相撞，瞬間宋男被擋風玻璃彈飛，在空中轉了一圈後摔落地面，手、腳因此多處受傷，而法拉利的擋風玻璃也出現一大片「蜘蛛網」裂痕，保桿、葉子板都嚴重損壞，不少網友看了都表示維修不便宜，少說1、2百萬，肇責7：3也會吐血。

根據警方調查指出，一名19歲宋姓騎士從桃園市中壢區忠勤街駛往成功路方向時，疑因路口處未禮讓右方來車，與姚男駕駛法拉利超跑相撞，下一秒遭擋風玻璃噴飛後，在空中轉了一圈重摔在地，手、腳多處受傷，並導致法拉利葉子板和保險桿毀損，機油也漏了一地。

警方獲報到案後，也隨即進行酒測，確認雙方皆無飲酒，因此警方也呼籲用路人，應重視路權並注意車前狀況，以維交通安全。

值得一提的是，事發當下，有目擊網友在臉書粉專PO文，稱「在自家門口可以看到法拉利出車禍」，由於法拉利市價動輒千萬起跳，不少人看到貼文紛紛直言「維修1至200萬」、「這個肇責7比3的話也會吐算血」、「這個…不便宜」、「內壢沒有幾台」，感覺維修費相當驚人。