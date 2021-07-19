女子認為丈夫的消費清單不合理。（截自視頻畫面）

不少人喜歡上按摩店「鬆」一下，甚至一段時間沒按就全身不對勁。不過大陸一名人妻抱怨，丈夫去足療店（腳底按摩）短短2小時內就消費近2000元人民幣（約8647元新台幣），懷疑店家灌水，直接登門質疑，豈料員工竟回：「這個要問一下妳老公」，十分懸疑。

綜合大陸媒體報導，貴州省貴陽市一名木姓人妻向媒體爆料，7月11日晚間10點多，丈夫到當地一間足療店進行腳底按摩，丈夫只待了2個小時，卻消費了近2千元人民幣，她覺得不合理，特地請店家印出消費明細。

看到消費明細表，木女更加疑惑，只見上面列出丈夫消費項目包括：「沐足加鐘」、「神龍百草」、「天地精華」，其中「天地精華」消費了「4個單位」。木女表示，每個項目最短60分鐘、最長的要100分鐘，所有項目加起來至少要6、7個小時才能完成，但她丈夫明明只待了2個小時，之後就轉去KTV唱歌，還有消費紀錄與發票。

不過足療店工作人員卻表示，清單上的項目確實都是她丈夫消費的，更語帶玄機地表示：「這個妳要問一下妳老公」，而木女回家問老公，對方也含糊不清地回應，自己當時喝了點酒，記不太清楚，對於消費項目沒有異議。最後木女向記者表示，她會和丈夫進行核對，直到把問題弄個水落石出。