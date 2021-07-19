雲林縣政府開辦西瓜保險，補助10％保險費。（本報資料照片）

為減少西瓜天然災害損失、保障瓜農收益，雲林縣首次開辦「西瓜保險」，投保期間即日起至8月16日止，縣長張麗善宣布，為照顧西瓜農友，雲林縣府補助保險費10％，藉此減輕農民負擔，呼籲農民踴躍投保。

雲林縣政府農業處長吳芳銘表示，因全球氣候變遷影響，天然災害頻率及強度增加，農業經營風險相對提高，縣內雨量多集中梅雨季及颱風季，地勢較低地區不易排水容易積水，造成西瓜腐爛、水傷、裂果，且豪雨洪水也可能把西瓜沖走。

因此西瓜保單規畫以降水量為承保事故理賠標準，農民可依據個人種植情況及實際需求，於6月至9月間選擇1個或數個月分投保。

理賠部分，以西瓜種植區域所在地最近的氣象觀測站，測得「每日降水量達50毫米以上且連續3日以上累積降水量達301毫米以上」，或「單日累積降水量達201毫米以上」，2者擇優由保險公司啟動理賠，撥款迅速，災後不需個別勘損。

吳芳銘說明，為鼓勵農民投保並減輕負擔，雲林縣政府補助10％，另農委會補助50％，農民自付40％保費即可投保。目前最低總保費為單獨投保7月分每公頃8352元，最高總保費為投保7月分至9月分每公頃3萬4216元，扣除補助款後，農民每公頃自付約3300元至1萬3000元。

此外，保單保險金額每公頃8萬元，高於現行西瓜天然災害現金救助金額的每公頃6萬元，農民投保西瓜保險後，若損害率達20％以上，一樣可請領農業天然災害現金救助，提供農民雙重保障制度。

張麗善呼籲，雲林縣西瓜種植面積占全國第2位，約1408公頃，今年西瓜保險投保至8月16日止，保單生效日為收件日10天後開始，請於期限內檢附地籍謄本、土地使用同意書或租約（所有權人投保免附），至土地所在地農會或富邦產險公司據點辦理。