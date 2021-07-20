Delta變種病毒再衝擊全球金融市場，美股下跌而美元指數觸抵近3個月新高，新台幣匯價近期將回蹲「28」字頭。

匯銀指出，除了Delta變種病毒外，受到點陣圖升息訊號的干擾，近期美元表現仍偏強勢，非美貨幣持續承受貶值壓力。匯銀認為下半年須留意3大焦點：(1)美國通膨數據：若CPI成長如Fed預期在下半年逐漸走緩，將進一步強化Fed暫時性通膨論述，應能有效緩解市場的升息恐慌，進而讓美元回到弱勢整理區間；(2)ECB政策態度：參考2013-14QEtapering經驗，DXY在QE購債縮減階段仍維持弱勢整理，真正出現反轉走升是ECB政策態度轉鴿時(2014首次負利率、2015首次QE)，下半年持續追蹤ECB政策態度是否轉向，若與Fed政策基調漸行漸遠，將不利歐元長線表現；(3)Delta病毒：雖然研究顯示兩劑疫苗能夠有效對抗Delta，並降低住院機率，但美國與歐盟國家的完整接種比率均未超過50%，難保在經濟重啟的過程中不會再次出現新一波感染潮，進而導致防疫限制措施重新回到人民的生活，影響下半年景氣復甦。

今早美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.2%至92.891，一度觸抵三個月來最高的93.039。外資及陸資昨天再賣超台股達424.04億元。台北外匯經紀公司新台幣匯率19日收盤貶值4.7分，以28.052元作收，連兩貶並為逾一周低點。