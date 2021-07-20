歐股周一大跌。市場擔憂傳播快速的Delta病毒(印度變種)可能減緩全球經濟復甦腳步，使得歐股出現近九個月以來最大單日跌幅。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌10.45點或2.30%，為444.29點，所有的類股皆下跌。大宗商品相關股票、銀行股、旅遊股皆下跌逾3%；石油股、旅遊休閒股跌至二月以來的低點。

德國DAX指數跌2.6%；義大利MIB指數跌3.3%，為去年10月以來最糟的單日跌幅表現；英國FTSE 100指數跌2.3%。

儘管英國在周一大解封，但單日確診數飆到4.8萬例。而法國一位官員表示，如果染疫數繼續上升，不排除重新實施宵禁。

AJ Bell投資主管Russ Mould認為，新冠肺炎又開始快速蔓延，航空公司、餐廳、旅遊公司可能無法獲得他們期盼的夏季旺季業績。病毒可能是壓倒一切的力量，導致股市在未來幾周出現一段糟糕的時期。

郵輪商Carnival、易捷航空、英國航空母公司IAG集團皆下跌5.2%至8.3%之間。

隨著政府債券殖利率下跌，銀行股創下近10個月最糟跌幅。賤金屬價格下跌，也打擊了採礦商。

OPEC+各國部長同意從八月開始增加供應，致使原油價格下跌。BP、荷蘭皇家殼牌、道爾達(Total)等石油巨擘下跌3.8%至4.7%之間。

法國媒體公司Vivendi跌1.5%，股價來到近四個月低點。富翁投資人Bill Ackman決定透過對沖基金收購Vivendi的環球音樂集團最多10%股份。

英國遊戲商Sumo大漲40.5%。騰訊同意以9.19億英鎊收購該公司。