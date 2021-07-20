1.台積電(2330)：昨三大法人賣超縮手、啟動EUV改善計畫衝3奈米，早盤股價開低後一度翻紅。

2.彰源(2030)：訂單能見度已至Q4，今年營運將優於去年，昨外資逆勢買超565張，支撐早盤股價逆勢上漲。

3.燁興(2007)：昨外資逆勢買超842張，今早股價一度衝上27.85波段高點，表現強於大盤。

4.王品(2727)：門市汰弱留強，但也須留意變種隱憂，早盤下跌近2.5%。

5.新唐(4919)：陸MCU自製化點火，外資首評加碼喊價，不畏外資心口不一續賣超，股價逆揚逾3%。

6.祥碩(5269)：5G、英特爾題材，出貨動能看旺，晨盤翻紅上漲撐盤，觸及短高拚返2000元關卡。

7.恆大(1325)：防疫題材力抗油價頹勢，早盤走揚近4%，觸及73.2元。

8.陽明(2609)：樂觀看待H2營運，惟三大法人聯手賣超，加上大盤頹勢，股價下挫逾6%，失守5日線。

9.康那香(9919)：外資連4日買超，早盤挾量漲逾2%，拿回月線、半年線。

10.順達(3211)：H1每股稅後賺3.07元，惟早盤不漲反跌。

11.新麗(9944)：杭州廠搬遷，處分利益年底前入帳，盤初一度漲約1%。

12.云辰(2390)：高端新冠疫苗通過EUA，家族同賀，亮燈漲停。

13.閎康(3587)：上半年每股稅前盈餘創歷年同期新高，股價慶祝業績，強勢登漲停。

14.南電(8046)：下半年獲利逐季創高，420元附近有撐，早盤逆勢走高約2%。

15.和椿(6215)：業績出色、高檔整理告一段落，勁揚逾3%，回到37元高檔區。

16.熱映(3373)：股利誘人+股價已大幅修正，買盤進場撿貨，走高3%強於大盤。

17.高端疫苗(6547)：新冠疫苗通過EUA，最快8月中開打，激勵今跳空漲停，委買張數逾1萬張排隊。

18.基亞(3176)：高端新冠疫苗通過EUA，大股東開香檳歡慶，今跳空鎖漲停，一舉站上70元及各短均線。

19.台康生技(6589)：替高端代工疫苗原液，利多消息催化下股價亮燈漲停慶賀，攻克月線。

20.台耀(4746)：高端通過EUA，針劑充填題材添想像空間，晨盤火速攻頂，一舉收復月季線。

21.國光生(4142)：印尼海外建廠計畫，加速布局動物疫苗，在買盤力挺下急攻漲停，彈上月季線。(編輯整理：李慧蘭)