萬海今召開股東會，工作人員戴上口罩及面罩，一一核對入場的股民身分並量測體溫。（黃世麒攝）

萬海總經理謝福隆。（黃世麒攝）

萬海股東會通過配發現金股利及股票股利各1元，共計2元股利。（黃世麒攝）

為落實防疫，萬海股東會在五股一處準休閒農場大草原區架設帳棚轉播。（黃世麒攝）

航運股王萬海（2615）今（20）日召開股東會，總經理謝福隆表示，現在全球海運市場還是缺船、塞港、缺櫃，加上最近Delta變種病毒肆虐，歐美港口擁塞情況更嚴重，現在船舶也回堵到亞洲港口，新加坡、香港華南、韓國釜山塞港問題也很嚴重。在第三季旺季有這些狀況，都會減少船班週轉率，可以提供的艙位就會下降！

萬海今日召開股東會由獨立董事賴榮年主持，通過配發2元股利，現金股利及股票股利各半。另通過員工紅利調整，本次章程修正，雖然將員工紅利分配由1％調整為0.6％，但這是低標，並沒有設上限，以今年獲利大幅成長來看，換算全年紅利會比去年多許多。

萬海這次員工紅利調整，主要配合其他獎勵福利措施以外，也希望推出更完整措施照顧海內外員工。近期台灣地區福利也有加碼措施，包括新進人員起薪在2021年提升至每月46000元，原有旅遊補助每人每年1.5萬外，再加碼1萬元國內旅遊補助。

在股東會後，萬海總經理謝福隆接受媒體採訪，謝福隆表示，現在客戶反應，出口還是很強。萬海對今年下半年的態度審慎樂觀。

謝福隆指出，現在缺船問題嚴重，船舶租金持續上漲，全世界的閒置運力小於0.7％，歷史上從來沒有這麼低的水準，代表能用的船都已經投放到航線上。近期市場有關美國拜登及歐盟相繼要打壓運價的消息影響有誤，船公司不可能人為操控運力供給，故意有船不用，也絕對不可能有聯合壟斷行為。

萬海將按照既有計畫進行，將資源優先投放在看好的市場。從去年佈局到現在，開了幾條航線，看起來營收獲利都是正面的。第三季現在看起來有支撐，航運公司表現應該不錯。

針對外界看萬海大量造船，會不會擔心未來市場變差？謝福隆強調，萬海造船是因應客戶需求，提供穩定優質的航線服務。去年疫情期間開始投入新的美西航線，就是因為客戶反應，才投船解決客戶長程艙位需求問題。

萬海上半年美國線與南美西航線，佔公司營收已攀升至近四成，美東線6月中才開航，對營收會有更多挹注。至於外界傳言，萬海下一步將投入歐洲線？謝福隆表示，目前沒有適合硬體船舶支援，暫不考慮。