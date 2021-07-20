疫情效應下，生技醫療產業持續受市場關注，隨著疫苗施打作業已在全球各地執行，疫苗股開始實現獲利，投信法人表示，生技醫療產業還具有三利多支持，包括併購活動回溫、FDA新藥核准速度積極、疫情緩解有助醫材類股表現等，且產業研發創新動能不絕，加上人口老化趨勢，均持續帶動醫療服務需求，中長線表現仍看好，短線若逢回不失為進場布局契機。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，隨著疫苗接種比例提高，有助於控制疫情，流感化趨勢明顯，後續是否需要接種加強疫苗，仍待更多研究數據說明，不過現階段來看，各大藥廠對於次世代mRNA疫苗研發已摩拳擦掌，為後續市場關注焦點。隨著疫情逐漸受控，手術量可望逐步回升，也有助於醫材族群表現，例如心血管、骨科、一般手術/器械等相關個股下半年行情可期。

除此之外，大型藥廠專利高峰漸近，將因此提高研發支出費用，強化併購活動，以維持競爭實力，併購動能近期亦有回溫態勢，有助推動產業增長。最後在核藥進度方面，今年來截至6月底，FDA已累積核准27項新藥，較去年同期稍多，新藥核准態度仍積極，未來新藥上市有助帶動企業獲利增長，對生技醫療產業而言亦是一大利多。整體來看，仍有助於類股表現續航，中長期表現仍可期待。

群益NBI生技ETF（00678）經理人林孟迪指出，在經濟及基本面料逐步進入高原期階段，類股輪動及波動可能加大，不過生技醫療股則可望因其防禦、價值特性而吸引資金配置，加上生技股在新藥研發上傳出佳音，也點燃投資氣氛，產業創新動能不絕，不只反映在新藥上，包括醫材、基因療法等也都持續進展，因此題材面上不虞匱乏。