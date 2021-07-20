為確保第一線消防人員執行防疫勤務，新北市議員林國春媒合甘霖建設公司捐贈新北市消防局全身式防護衣2000套，今（20）日舉行捐贈典禮，由副局長陳崇岳代表受贈。

新北市消防局表示，近日疫情雖然看似趨緩，但前線消防人員的工作還是很辛苦沒有減少，消防局衷心感謝林國春議員及甘霖建設公司給予第一線消防人員支持與鼓勵，捐贈消防單位所需防疫物資，能帶給消防人員在防疫勤務上有更完善保障，讓我們一起團結抗疫，才有機會早日回復正常生活。