市議員林國春媒合企業 捐贈新北消防防護衣 14:512021/07/20 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議員林國春媒合甘霖建設公司捐贈新北市消防局防護衣。（新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為確保第一線消防人員執行防疫勤務，新北市議員林國春媒合甘霖建設公司捐贈新北市消防局全身式防護衣2000套，今（20）日舉行捐贈典禮，由副局長陳崇岳代表受贈。 新北市消防局表示，近日疫情雖然看似趨緩，但前線消防人員的工作還是很辛苦沒有減少，消防局衷心感謝林國春議員及甘霖建設公司給予第一線消防人員支持與鼓勵，捐贈消防單位所需防疫物資，能帶給消防人員在防疫勤務上有更完善保障，讓我們一起團結抗疫，才有機會早日回復正常生活。 市議員媒合助防疫 台灣水木清華校友會捐新店防疫物資 市議員王立任號召企業家 捐贈6000片口罩給清潔隊 #林國春 #捐贈 #媒合 #防護衣 #一線消防人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡其昌攜手梧棲在地企業 捐贈海線清潔隊防疫口罩 14:382021/07/20 寶島 金門鐵工廠老夫婦送愛 捐新款救護車給消防局 12:552021/07/20 寶島 永慶房產集團發揮企業影響力捐款30萬助弱勢 16:562021/07/19 財經 龍潭渴望園區管委會捐贈消防勤務車 16:052021/07/19 寶島 李余典號召社團 升級新北專責防疫救護車 12:302021/07/20 寶島 6議員餐敘邀捐中市首輛排煙車 建設總裁兌現承諾 13:302021/07/20 寶島 水木清華校友會 無償捐5櫃防疫物資、4櫃防護口罩 13:402021/07/19 寶島 國民黨新竹市長初選前哨戰 25日起民調 04:102021/07/20 地方新聞 北榮桃園分院防疫裝備進化 獲贈移動式多功能正壓篩檢站 11:532021/07/19 寶島 台南藍營議員持手板要求專案購買足夠疫苗 黃偉哲點頭簽名未回應 14:152021/07/20 政治 防疫女神賈永婕捐台南5醫院裝備 醫護提前替她慶生 17:382021/07/19 娛樂 寶島熱門新聞 6議員餐敘邀捐中市首輛排煙車 建設總裁兌現承諾 - 寶島 金門鐵工廠老夫婦送愛 捐新款救護車給消防局 - 寶島 台灣女婿散盡家產苦撐10年 弱勢童足球隊盼義賣解決危機 - 寶島 武德街拓寬半半施工 台中市議員批施工牛步化 - 寶島 木雕師施炯裕刻神像40年獲頒模範父親 彰化鹿港鎮長到府表揚 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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