儘管外部形勢逆風陣陣，亞洲國家面臨的挑戰重重，瑞銀財富管理投資總監辦公室對該地區經濟及風險資產的看法仍然正面。在上半年，亞洲工業生產活動非常活躍，在中國大陸及發達地區需求先後復甦的帶動下，外貿成為亞洲經濟的重要驅動力，年初地區出口增速超過40％。隨著全球庫存回升，亞洲採購經理指數中的出口訂單部分持續下行，預計下半年地區出口增速放慢至10％-15％，但幅度不算低。

另外，由於部分亞洲國家的疫情捲土重來，對地區經濟恢復構成阻礙，但今、明年亞太（日本以外）經濟增長預期仍然高於趨勢，分別達到 7.9％及 6.2％。按照目前的疫苗接種進度，中國大陸、新加坡、香港地區、日本及馬來西亞在今年末將達到群體免疫，服務及消費增長有望重回疫情前水平。

因此，瑞銀財富管理投資總監辦公室預估，亞太消費及投資者對經濟增長的貢獻在明年前應跑贏外貿，行業產能下降令服務價格較長時間維持在偏高水平（這也是今年亞洲通膨上升至2.5％-3％的原因），面對消費者的服務業明年料將加大資本開支以進行升級。