烟花颱風逼近台灣，加上查帕卡颱風環伺，雙颱可能形成藤原效應帶來強風豪雨，雲林縣沿海地區20日出現大雨，除了漁民整備船筏展開防颱工作，鰻魚、台灣鯛、文蛤等水產養殖業者也著手因應水質變化，將損失減至最低，以免未來解封後無貨可出。

中央氣象局20日指出烟花颱風可能直撲台灣登陸，大家要準備防颱工作！雲林縣口湖鄉等沿海地區，20日突然下起大雨，漁民紛紛提前展開防颱工作，包括加固船筏、注意養殖漁塭水質、提前採收等，希望將損失減至最低。

口湖鄉王姓台灣鯛養殖業者表示，今年因疫情3級警戒，網購業績比往年多出3、4成，面對雙颱逼近，這幾天可能會連續降下豪大雨，因此提前加強排水設施並強化水質監控，以免收成受到影響，因為未來若解封餐飲業者開始營業，台灣鯛的需求量會大增。

鰻魚也是口湖鄉的主要水產養殖物，最近因疫情影響網購業績同樣有所成長，林姓養鰻業者20日見雨勢來臨，直說這是老天爺提醒大家要開始防颱了，今年鰻魚外銷市場因疫情受阻，以內銷為主，價格比往年便宜很受歡迎，若颱風帶來豪大雨，可能會衝毀魚塭，所以一定要做好防颱工作。

文蛤養殖業者也不敢掉以輕心，指出台西地區文蛤產量約占全台6成，今年因天氣變化採收不到5成，若豪大雨來襲沒有調控好文蛤池鹽度，可能全軍覆沒，因此需提早做準備。

牡蠣養殖業者強調，雨水會改變蚵棚周邊海水鹽度，導致牡蠣生長遲緩，甚至停止進食而縮小，為了減少損失，會先出海搶收生長情況良好的牡蠣，面對雙颱逼近，還要加固船筏與蚵棚以免毀損。