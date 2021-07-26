台北市長柯文哲。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

全國27日將降為二級警戒，但雙北不開放餐飲內用，基隆、桃園卻開放，新北市長侯友宜更喊出一旦有狀況隨時拉回三級，彼此標準不一致，基隆更抱怨沒被雙北通知。台北市長柯文哲26日表示，若每天平均感染確診在10例以下，加上不明感染在2例以下，並都能得到控制，才會逐步放寬，若情況失控，還是會緊縮回來。

柯文哲說，針對防疫政策，他用結果論，要知道疫情嚴不嚴重很簡單，看每天確診人數就知，數量雖已降低，但難免統計上有變動，原則上，大概每天平均感染確診在10例以下、不明感染病例在2例以下，若都能控制這樣，就逐步放寬，當然若超過就回縮。

柯說，因確診數目已不多，不過仍會出現變動，北市會用每周當平均數，偵測7天平均值的變化來看，用這方式可決定整個防疫鬆緊度，像明天起補教業就會放寬，每天也有個別的行業來陳情，比如夾娃娃機、釣蝦場業者，有來申請就會想怎樣安全才逐步放寬，若情況失控還是要緊縮回來，科學上還是以「80、20法則（80％人打了疫苗）」，會用這個統計概念去處理。