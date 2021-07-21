球后戴資穎參加東京奧運，在日本住3星級飯店，相較於他國選手簡樸許多，引起討論，即便體育署解釋是因為距離比賽場館很近才選的，但許多網友仍不買帳，甚至發起手動升級飯店的活動，號召大批網友湧入飯店的Google評論區刷五星好評，讓評價瞬間衝高，但這樣的行為也被Google判定為無效評論，今天該飯店的評價已從4.5顆星，再度跌回原本的3.3顆星。不少人看了直呼，丟臉丟到國外去，把評價洗高房間還不是一樣？真的很鬧。

戴資穎赴日參加東京奧運，入住飯店被網友搜出是間僅有3.3顆星評價的飯店「Marroad Inn Tokyo」，而同行官員被爆出住在更高級的地方，引爆民眾怒火。對此，體育署昨發聲明表示，飯店內有供早午晚餐的餐廳，附近有超市，且距離比賽場館僅10分鐘的車程，因此認為適合當作羽球代表隊下榻的地點。

許多網友聽完仍不買帳，並發起替戴資穎「手動升級」飯店的活動，號召網友們到該飯店的Google評論區刷五星好評，短短幾小時過去，飯店評價就從原本的3.3顆星，上升到4.2顆星，一路衝到4.5顆星。

不過，網友們大量洗評價的舉動，也讓Google啟動保護機制，認為這些五星好評都是偽造的，因此判定為無效評論，自動全數刪除。而今天實際上去該飯店的Google評論區查看，發現飯店評價已經再度掉回最初的3.3顆星。

替球后戴資穎手動升等飯店，網狂洗五星評價，結果遭Google判定無效，今已降回原本3.3顆星的評價。（圖／翻攝自Google評論區）

許多網友也在PTT上討論此事，「丟臉丟到國外去」、「飯店星等又不是靠洗評價就可以改」、「欸不是呀！這樣洗五星很丟臉耶」、、「笑死飯店爽賺評價」、「台灣奇蹟」、「到底誰在洗啦？笑死」、「看好了世界，台灣又尷尬了」、「雖是美意，但手動升級根本沒意義，房間又不會變」、「這真的太糗了」。