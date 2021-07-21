代表我國參與奧運舉重項目的江念欣為台灣世界展望會的資助童。（展望會提供／林良齊台北傳真）

東京奧運即將在7月23日登場，代表我國參與舉重項目的方莞靈與江念欣皆是台灣世界展望會的資助童。

21歲的方莞靈，來自嘉義阿里山，自小由媽媽獨自扶養，因媽媽身體不好，加上在地工作機會稀少，導致家境貧困。國小時老師連結台灣世界展望會的幫助，讓原本總是苦於無法付出學費、生活費的莞靈媽媽，頓時減輕壓力，也讓當時剛加入舉重隊的莞靈，能夠專心學習與練習，對方莞靈一家來說，有時候學費和生活支出就是差那麼一點，所以哪怕是一點點的助學金，都能帶給他們大大的轉變。

方莞靈分享，當初加入舉重隊，主因還是比賽得獎的豐厚獎金，「只要比賽獲獎，得到的獎金就能幫忙分擔家計，減輕媽媽的經濟負擔」，而家人、教練、朋友還是社工員，持續的鼓勵與陪伴都堅定莞靈的意志，讓她重拾信心一步步往前走，有機會走到奧運賽場上。

而來自務農家庭的江念欣，從小家中時常為雨災風災所苦，念欣父母要養育三個孩子，大筆的生活與教育費支出，常常讓一家人喘不過氣。念欣媽媽想起妹妹曾受台灣世界展望會幫助，便主動聯繫展望會。

雖然忙於預備及訓練，但江念欣期待此次奧運賽事中能有好的表現，把自己的成績能提高最大的敵人就是自己。

台灣世界展望會表示，每個接受關懷、不屈服於逆境的孩子，身旁這份愛心助學或資助的支持陪伴，就有如為孩子點亮夢想微光的無名英雄，幫助孩子們更有機會的追求夢想，或憑藉學習奠定翻轉未來的基石。台灣世界展望會邀請您一起為我們的奧運選手加油，同時也歡迎您捐款響應展望會的「國內助學行動」。捐款可洽台灣世界展望會官網。